Volley A2, Pagliai confermatissimo alla Kemas Lamipel Santa Croce

Alessandro Pagliai confermatissimo alla Kemas Lamipel Santa Croce. Un connubio lunghissimo (dal 1992 come atleta, dal 2007 come direttore sportivo e poi allenatore) e un feeling ben rappresentato dalla pluralità di incarichi che la società gli affiderà anche nella prossima stagione: direttore sportivo della prima squadra di A2 Credem Banca e allenatore della serie B nazionale e delle formazioni giovanili di riferimento per l’attività (specificamente, Under 19).

"Santa Croce è casa mia. Sono qui dal 2007 dopo averci giocato per 5 anni quindi insieme al sangue rosso direi che scorre anche quello bianco. Scherzi a parte posso senz’altro dire che qui ho avuto la possibilità di vivere la pallavolo in modo professionale e tanti anni di serie A mi hanno arricchito molto. L’inizio di ogni nuova stagione è sempre un’emozione unica, c’è voglia di lavorare insieme allo staff ed ansia di vedere i risultati di quello che abbiamo costruito durante l’estate" ha detto.