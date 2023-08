Volley A2, per Santa Croce raduno il 21 agosto

Lunedì 21 Agosto prenderà il via, ufficialmente, la stagione 2023-24 di A2 con il primo allenamento della Kemas Lamipel Santa Croce. La seduta sarà a porte chiuse ma, come da tradizione, tifosi, appassionati, curiosi, potranno incontrare “live” tutti i protagonisti e lo staff tecnico, intrattenendosi con loro, a fine seduta, nello spazio antistante il palazzetto, per saluti, foto e selfie.

La squadra uscirà dal Palazzetto alle 18.30 circa; i ragazzi saranno chiamati uno ad uno per ricevere gli applausi del pubblico intervenuto. Nell’occasione, grande novità di quest’anno, sarà presentata la campagna abbonamenti per la stagione a venire e il tema scelto, tutt’ora “top secret”, sarà svelato in diretta assieme a prezzi, scontistica, e modalità di sottoscrizione.