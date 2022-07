Allegria, divertimento, agonismo e amicizia: l'MNF Summer Fest è tornato

Dopo la pausa forzata del 2020 e del 2021, l'MNF Summer Fest è tornata a colorare lo stadio 'G. Bui' di San Giuliano Terme. La 18° edizione del longevo torneo nazionale di pallavolo sull’erba ha visto al via 132 squadre provenienti da diverse parti della Toscana e d’Italia, con il solito e invidiabile clima di festa, amicizia e condivisione tra partecipanti. La formula? Classica, con il torneo '3 contro 3' maschile e il torneo '3 contro 3' femminile. Gare auto-arbitrate, secondo un programma dettagliato, e campi '7x7' metri. Musica, sole, la festa del sabato sera: con la Summer Fest sono tornati tutti i must di questa due giorni che popola il territorio di pallavolisti esaurendo i B&B limitrofi e dando parecchio da fare a bar, pizzerie e ristoranti.

Dal punto di vista dei risultati finali, vittoria a sorpresa, nel maschile, per il trio pisano formato da Tommaso Lupo, Matteo Codiglione, Francesco Bellandi. Nel femminile, successo per Giulia Mannucci, Giulia e Sara Casarosa, Martina Baldaccini. Nelle premiazioni, officiate dai dirigenti del Migliarino Volley Cristiano e Nicola Mariani, dal presidente di Sangiuliano Sport Roberto Nusca, e dall’assessore del Comune di San Giuliano Terme, Francesco Corucci, sono stati consegnati riconoscimenti per le prime quattro posizioni ma anche per i cosiddetti piazzamenti intermedi (17° posto, 33° posto, 49° posto, 65° posto) in modo da gratificare tutti quelli che sono riusciti a imporsi nei tabelloni minori. Premi e applausi anche per gli arbitri Luca Campinoti, Maurizio Macchia, Gaetano Rafaniello, comparsi nel pomeriggio di domenica per dirigere le finali in amicizia, un’usanza che dura ininterrotta dalla prima edizione del torneo, datata luglio 2003.

Così Cristiano Mariani, presidente del Migliarino Volley, società che da anni si accolla onori e oneri organizzativi della manifestazione: "Voglio ringraziare prima di tutto gli sponsor che si sono occupati delle magliette del torneo, Spazio Conad di Madonna dell'Acqua e Color Time di Viareggio. Un ringraziamento anche alle amministrazioni di San Giuliano Terme, per il patrocinio alla manifestazione e per la presenza alla premiazione dell’assessore Corucci, al Comune di Vecchiano, che sabato ha fatto visita al torneo con il sindaco Angori e l’assessore Lelli, a Sangiuliano Sport che da anni ci ospita, alla Pubblica Assistenza di Migliarino. Il ringraziamento più grande, però, va ai partecipanti, come sempre estremamente maturi e responsabili, e ai giovani tesserati del Migliarino Volley, che nei giorni precedenti e nel week end si sono resi disponibili ad aiutare nelle varie operazioni di preparazione. Il ricambio generazionale è fondamentale, senza dimenticare però il gruppo di amici che dagli inizi della Summer Fest tira le fila e si sacrifica per continuare a tenere vivo un’ideale di sport, aggregazione e festa. L’obiettivo è aumentare ancora i numeri e l’organizzazione per arrivare al top tra due anni, al ventennale".