La Pallavolo Casciavola in Versilia per proseguire nella striscia positiva

SERIE C. Trasferta difficile per la PediaTuss Casciavola che sabato 25 febbraio alle 18 rende visita al Tre Emme Versilia capolista indiscussa del campionato che fra le mura amiche è un vero e proprio rullo compressore visto che ha collezionato sette vittorie ed una sola sconfitta, nell'ormai lontano ottobre scorso ed al tie break. La PediaTuss però viene da una bella serie positiva fatta di tre vittorie consecutive e nel girone di ritorno fino ad oggi ha sempre conquistato almeno un punto in tutte le partite giocate. La consapevolezza che deriva da questi numeri deve essere l'arma con la quale la squadra di Tagliagambe dovrà scendere in campo consapevole delle difficoltà della partita, ma che delle sue capacità e della sua forza. Dopo un girone di andata difficile la squadra è stata brava, anzi bravissima, a rimettersi sulla retta via, cosa non scontata, adesso occorre spingere sull'acceleratore per cercare di conquistare più punti possibili e vedere dove si andrà a posizionare la squadra a fine stagione.

Per questa partita coach Tagliagambe avrà a disposizione l'intera rosa ad eccezione di Barsacchi che sta ancora lavorando sodo per recuperare dal grave infortunio del novembre scorso. Per la PediaTuss scenderanno in campo, alzatrici: Liuzzo, Paoletti; centrali: Lichota, Gori, Luppichini; schiacciatrici: Gaibotti, Messina, Sgherri e Pietrini; opposto: Vaccaro; liberi: Tellini, Di Matteo. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 17:45.

SERIE D. Dopo la sconfitta di Livorno torna fra le mura amiche la Katinka Travel Casciavola che sabato 25 febbraio alle 18 al Pala Pediatrica attende la visita della Pallavolo Follonica, squadra con ambizioni di promozione e che al momento si trova in terza posizione in piena lotta per il salto di categoria. Si tratta quindi di un’altra partita ostica per la squadra di Sabrina Bertini che è reduce da quattro stop consecutivi e deve assolutamente ritrovare la via della vittoria per non essere invischiata nella lotta per non retrocedere che dopo le due vittorie di fila ad inizio girone di ritorno sembrava scongiurata. La squadra ha le capacità per ottenere un buon risultato e con la giusta serenità, ma anche con una buona dose di determinazione possono far loro la partita.

Giocatrici tutte a disposizione con l’unica eccezione della lungodegente Gherardi, questo il roster dal quale potrà attingere coach Bertini. alzatrici: Viegi, Di Coscio; centrali: Caciagli, Isolani, Pugliesi, Schiacciatrici: Caponi, Nanni, Lenzi; opposti: Corsini, Bandecchi; liberi: Centi, Lancioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel 2, piattaforma YouTube a partire dalle 17:45.