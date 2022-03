La Pallavolo Casciavola alle prese con gli impegni infrasettimanali

Si torna in campo nei campionati regionali. Un turno infrasettimanale necessario per recuperare i turni rinviati a causa della pandemia ad inizio 2022. Entrambe in casa le formzioni della Pallavolo casciavola.

SERIE C. La PediaTuss mercoledì 16 marzo con inizio alle 21 affronta fra le mura amiche la Pallavolo Follonica penultima in classifica con appena 5 punti conquistati. Sulla carta è una partita che non dovrebbe presentare particolari complicazioni a patto che sia affrontata con il giusto spirito senza sottovalutare l’avversario. La squadra ha recuperato le energie dopo le oltre due ore di gioco ed i cinque tiratissimi set di sabato scorso a Grosseto e coach Luca Barboni porta fare affidamento sull’intera rosa a disposizione, ovvero sulle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, i centrali Gori e Lichota; le schiacciatrici Vaccaro, Messina Gaibotti, Guttadauro, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 20:45.

SERIE D. Si recupera la 12 giornata ed al Pala Renault Clas martedì 15 marzo arrivano gli Ospedalieri Pisa, formazione in lotta con le casciavoline per accaparrarsi la miglior posizione possibile in vista della seconda fase. Una partita che le rossoblù devono provare a vincere in ogni modo per mettere punti importanti in classifica e per confermare i progressi messi in mostra nelle ultime uscite. In casa rossoblu Sabrina Bertini potrà contare sull'intera rosa a

disposizione, ad eccezione di Pietrini, ovvero sulle palleggiatrici Paoletti e Cini; i centrali Caciagli e Luppichini; le schiacciatrici Corsini V, Barsacchi, Mori, Caponi e Biasci; ed i liberi Benedettini e Corsini G. Fischio di inizio previsto per le 21 la partita sarà trasmessa in diretta a partire dalle 18:30 su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.