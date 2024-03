Sfida alla capolista per la Pediatuss Casciavola

SERIE C. La PediaTuss va nella tana del Lupo, la capolista Volley Porcari, ma si presenta a testa alta forte del secondo posto in classifica conquistato grazie alla vittoria di sabato scorso. Contro la capolista e grande favorita di questo campionato si gioca sabato 2 marzo alle 21 al Palasport di Porcari.

Si tratta di una partita certamente difficile, anzi difficilissima, ma già nella gara di andata, giocando con la necessaria tranquillità la squadra di Tagliagambe riuscì a mettere in difficoltà il più quotato avversario portando a casa l’intera posta. Servirà la partita perfetta, ma le rossoblu, reduci da cinque risultati utili consecutivi, stanno dimostrando di potersela giocare alla pari con tutti gli avversari e certamente venderanno cara la pelle anche in questo caso.

Coach Tagliagambe in settimana ha ritrovato Jessica Vaccaro che dopo il lungo stop ha ripreso ad allenarsi, così come il centrale Eleonora Marino. Entrambe mancano di ritmo partita, ma alla bisogna potranno dare una mano alle loro compagne, in dubbio Sara Barsacchi alle prese con un fastidio al ginocchio. Questa la rosa a disposizione del coach rossoblu. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Lari, Sgherri, Raniero; Opposti: Barsacchi, Vaccaro; liberi: Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.

SERIE D. Si torna in campo per il campionato di Serie D sabato 2 marzo alle 17:30, quando la Katinka Travel Casciavola affronterà un’altra sfida delicata in chiave salvezza contro l’Oasi Viareggio. La squadra versiliese si trova infatti con otto punti all’ultimo posto e le ragazze rossoblu dovranno fare tutto il possibile per portare a casa il risultato.

Non tragga comunque troppo in inganno la classifica, certamente non si tratta di un impegno facile e storicamente Centi e compagne hanno sempre un po’ sofferto gli scontri diretti. Occorre quindi non sottovalutare l’avversario ed affrontarlo con la massima concentrazione, senza lasciare nulla al caso e con la consapevolezza che con i tre punti la squadra di Lazzerini potrebbe tirare un po’ il fiato guardandosi le spalle con maggiore ottimismo.

Al netto di Allegra Gherardi, coach Lazzerini avrà a disposizione l’intera rosa così composta. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli, Pugliesi; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini; opposti: Grande, Corsini; liberi: Centi, Funel. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube a partire dalle 17:15.