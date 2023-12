La Pallavolo Casciavola pronta a tornare in campo

SERIE C. La PediaTuss torna in campo per la nona giornata di campionato e dopo due trasferte consecutive, inframezzate dal turno di riposo, si torna al Pala Pediatrica dove sabato 16 dicembre alle 21 arriva la Robur Massa, formazione neopromossa che al momento si trova in coda alla classifica con soli due punti. Proprio per questo si tratta di un avversario pericoloso, ferito, che intende subito ripartire per non rischiare di perdere quella categoria faticosamente conquistata nella scorsa stagione. In casa rossoblu c’è tanta voglia di riscatto dopo lo stop patito sul taraflex di Cecina la scorsa settimana, la squadra deve fare tesoro degli errori commessi e ripartire da quanto di buono fatto vedere nelle giornate precedenti.

Coach Tagliagambe si trova ancora a dover fare i conti con gli infortuni. Ferma Vaccaro, si cerca di recuperare almeno Barsacchi. Questa la rosa a disposizione. Palleggiatori: Liuzzo, Panelli; centrali: Gori, Ciampalini, Marino; schiacciatrici: Messina, Lari, Raniero; opposti: Sgherri, Barsacchi; liberi Marsili, Tellini. La partita sarà trasmessa in diretta su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:30.

SERIE D. Undicesima giornata del campionato di serie D e la Katinka Travel si mette in viaggio verso Rosignano dove sabato 16 dicembre alle 21 andrà ad affrontare il Sei Rose. Una partita dal sapore particolare per coach Lazzerini, grande ex che ha fatto la storia recente della formazione di Rosignano e che oggi siede sulla panchina rossoblu, ma una partita importante per Centi e compagne che devono riscattare lo scivolone patito sabato scorso in casa contro lo Jenco Viareggio. Di fronte troveranno un avversario affamato di punti, partito con buone ambizioni e che dopo un inizio di stagione difficile, sta adesso trovando continuità di risultati e sta risalendo la china per provare a raggiungere le prime quattro della classifica in fuga.

Il coach rossoblu potrà contare sull’intera rosa ad eccezione di Gherardi, ancora ferma per infortunio. Palleggiatori: Di Coscio, Lancioni; centrali: Bolognini, Chiarugi, Caciagli; schiacciatori: Caponi, Nanni, Puccini, Funel; opposti: Grande, Corsini; libero: Centi. La partita sarà trasmessa su Pallavolo Casciavola channel 2, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.