Le ragazze della Pallavolo Cascina travolgenti nella trasferta di Cecina

Vittoria netta nella difficile trasferta di Cecina, che vede le ragazze biancorosse rispondere sul campo alle ultime 2 sconfitte che si temeva potessero minare qualche certezza sin qui costruita. Lazzerini parte con Cerri in diagonale a Bartali, Simoncini e Corti F. in banda, Leto e Passaglia sul centro, Fiaschi libero. Iniziano subito forte le cascinesi che, dopo aver subito un break in avvio di gara, accendono la luce e partono decise a conquistare la posta in palio (3-0, 3-7, 6-12). Il servizio funziona a dovere, la difesa regge bene l'urto dell'ottimo attacco cecinese e la prima linea ritrova soluzioni e variabilità che erano un po' mancate nelle ultime uscite. Il vantaggio si fa confortante e la squadra di casa si arrende a 18 senza mai dare l'impressione di poter riprendere in mano il parziale, 18-25, 0-1.

Alla ripresa stesso sestetto e le biancorosse continuano decise la propria corsa. Cecina prova ad aumentare l'incidenza della battuta, ma Fiaschi e compagne sono brave a limitare gli errori in ricezione ed a permettere alla regia di tener vivo tutto il fronte offensivo. Un primo tempo di Passaglia e un mani fuori di Corti F. danno il via al break decisivo che ci consente di raggiungere il +6. Una bella difesa di Simoncini concretizzata da un attacco di seconda di Cerri e un muro di Leto ci permettono di mantenere il margine e chiudere a 19, 19-25, 0-2.

Prende il via il terzo set con il team locale deciso a giocarsi il tutto per tutto. Dopo un iniziale equilibrio sono le padrone di casa a schiacciare sull?acceleratore, riuscendo ad eludere con continuità il nostro muro difesa. Il servizio cascinese perde efficacia e le azioni di muro e copertura sembrano aver smarrito misura e determinazione. Lazzerini ricorre a 2 time out e opta per l?ingresso di Lenzi su Passaglia. Dopo una timida reazione delle biancorosse Cecina sembra avere ormai l?inerzia dalla sua e si porta con volontà e merito addirittura sul 24-19. E qui accade l?imponderabile. Le biancorosse non hanno nessuna intenzione di alzare bandiera bianca e, guidate da uno strepitoso turno al servizio di Bartali, si aggrappano al set, palla dopo palla, con le unghie e con i denti. Passo passo, facendo leva su ottime difese e altrettanti contrattacchi, rientrano in gioco e finiscono per inanellare uno straordinario break di 0-7 che consente loro di completare la rimonta e chiudere in nostro favore, 24-26, 0-3.

Bellissima vittoria dunque per le ragazze cascinesi, che per due terzi di gara giocano una bella pallavolo e dimostrano di non voler certamente mollare la presa. 3 punti che fanno bene al morale e consentono di guardare con fiducia ai prossimi impegni. Sabato 25 febbraio alla palestra Galilei arriverà la Pallavolo Riotorto, per un match che sarà sicuramente molto impegnativo, al cospetto di una squadra con molti elementi di grande esperienza e caratura tecnica.