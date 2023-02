Arriva una vittoria esaltante per i ragazzi della Pallavolo Cascina

Eccola la vittoria che ci voleva. Un 3 a 1 sudato e raggiunto a fatica quanto basta da essere ancora più importante. Quattro set tutti sul filo di lana, che hanno però visto Cascina vincerne tre lasciando quello che non conta ad un avversario, il Cecina, molto più che di tutto rispetto. Orsolini ad inizio gara intravede un cambio nel sestetto più o meno consolidato, frutto dell’ultima prestazione in terra labronica e manda in campo di banda Armani in coppia con Baronti I., poi le diagonali Baronti M. -Salvini, Zucchini - Germelli, con Leli libero.

Da subito è un bel vedere con i biancorossi che non lasciano mai l’iniziativa ai rossoblu, ma anzi provano diverse volte a staccarsi, finché sarà proprio sul finire che mettono a terra quei due palloni in più per la conquista del set. La linea di attacco funziona bene e al ritorno in campo è sempre Cascina, anche se di misura, a condurre da ora in poi anche con più convinzione, data dalla forza del buon risultato che va delineandosi. Come nel primo parziale sarà ancora con l’ultimo, importante sforzo che si concretizza ugualmente un 25-23 da incorniciare. La gara sembra sotto controllo anche all’inizio del terzo, ma qui Cascina qualche break lo dovrà cedere per un po’ di lucidità che inizia a mancare in attacco, dopo quasi tre set giocati con molta intensità. Ma soprattutto perché di là dalla rete il posto due, giocatore - allenatore dal braccio veramente pesante e preciso, continua a tenere alto il livello di gioco e non smette di macinare punti fino a condurre la squadra ospite alla conquista del set con Cascina a 22.

Niente comunque è compromesso per la formazione di casa, davvero conscia delle proprie forze perché anche la difesa continua a tenere botta insieme al muro. Ma lo dimostra soprattutto quando Orsolini intravede un calo assoluto di incisività al servizio ed in attacco e chiama prima Filippi per Salvini, poi Di Nasso per Armani. I nuovi ingressi si fanno trovare da subito più che pronti per ridare quel gap positivo che Cascina aveva mostrato sin qui, ma che già da metà set stava lentamente ma inesorabilmente per svanire. Due mosse quanto mai necessarie ed azzeccate per una vittoria che a quel punto, con un innesto di freschezza e lucidità, non potrà mancare e, manco a dirlo, sempre al fotofinish. Si è finalmente rivisto il Cascina delle migliori occasioni, con l'auspicio che si mantenga anche nella prossima, difficile gara in terra pisana contro l’attuale capolista CUS.