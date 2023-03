I ragazzi della Pallavolo Cascina reggono soltanto due set contro la capolista

Nettamente meglio della partita di andata, però l’incontro casalingo con Fucecchio, la prima della classe, porta ugualmente zero punti nelle casse di un Cascina apparso aderente alla gara per quasi tutti i soliti quattro fatidici set giocati. Da annotare, purtroppo, ancora un 3 a 1 in sfavore sostanzialmente dovuto all’esperienza, veramente da vendere di alcuni giocatori ospiti, che ha fatto la differenza.

Con un occhio al risultato del primo set (27-29), che Cascina cede per banalità accadute sul finire, sommato alla vittoria del secondo parziale, si poteva pensare ad un epilogo diverso. Ma, come anticipato, alla lunga la formazione che Orsolini spedisce in campo con Baronti M-Salvini, Zucchini-Mariotti, Di Nasso- Tripiccione con Leli libero, che comunque ha avuto meriti indiscussi, qualcosa ha dovuto cedere e questo sarà il terzo set. Da lì un po' di stanchezza, forse più mentale che altro, porta Orsolini ad avvicendare Filippi per Salvini, Bernardini per Baronti M. e Garzella per Leli. Ultimi sussulti con le forze fresche entrate in campo con un parziale proibitivo e ormai con una strada tracciata.

Cascina ancora una volta ha mostrato un buon livello di gioco in attacco, un muro consistente e anche una difesa che ha retto abbastanza bene, ma troppo spesso tutto ciò è vanificato dai molti errori gratuiti o dal non saper approfittare a sufficienza degli errori altrui. E per questo sono tanti i punti che mancano nel carniere e che hanno visto la squadra compartecipare nella parte bassa della classifica, comunque sempre in acque sicure, anche per i risultati degli avversari. Ultima gara sabato in casa contro Migliarino, prima dell’ultima effettiva dove ci sarà il turno di riposo, per terminare il campionato con una prova convincente.