I ragazzi della Pallavolo Cascina festeggiano la salvezza in Serie C

I ragazzi cascinesi tornano da Cecina con una sconfitta per 3-1, ma la buona notizia è la salvezza matematica raggiunta ancor prima della gara. Notizia arrivata appunto venerdì 5 aprile in tarda serata, dopo l’inaspettata sconfitta 0-3 di San Miniato a Prato nell’anticipo della 17° giornata. Infatti, indipendentemente dai risultati dell’ultimo turno, i biancorossi, vantando 4 punti di vantaggio su San Miniato, rimangono saldamente e definitivamente agganciati a quel fatidico settimo posto in classifica che esclude la partecipazione ai sempre temibili e impronosticabili Play Out.

Cecina invece è in lotta per un posto nei Play Off e inizia subito deciso e concentrato spinto da un palazzetto gremito di tifosi, al contrario di Cascina che, ad obiettivo stagionale raggiunto, dà spazio a giocatori che hanno giocato un po' meno. Mister Orsolini inizia con Bernardini al palleggio opposto a Salvini, in banda capitan Di Nasso con Armani, al centro Germelli e Paradossi e in difesa il libero Leli.

Nel primo set i cascinesi sono sempre in svantaggio e non riescono mai a ricucire. Sul parziale di 5-14 mister Orsolini cambia al palleggio Bernardini con Boaretti, ma i locali chiudono agevolmente 14-25 (1-0). Stesso sestetto nel secondo, ma la musica non cambia: Cecina sempre avanti, anche se con minor distacco. Entrano Zucchini per Germelli al centro (5-8) e Rosati per Di Nasso (8-11) all’ala, ma i ragazzi biancorossi, poco concentrati, via via si spengono e consegnano agli avversari il parziale con l’identico punteggio del primo: 14-25 (2-0).

Nel terzo set Orsolini inizia con Boaretti al palleggio e Rosati di banda. Il match stavolta è in equilibrio (8-8), Salvini in battuta inizia ad essere determinante e per la prima volta i cascinesi, finalmente organizzati e concentrati, mettono la testa avanti (12-9, 17-15, 20-19). Si procede punto a punto finché sul 24-23 un errore in battuta di Cecina consente a Cascina di conquistare con merito il parziale 25-23 (2-1).

Purtroppo nel quarto la spinta dei biancorossi si esaurisce di fronte alla veemente reazione della nuova capolista (2-7, 6-12). Fa piacere il rientro in campo di Mariotti, dopo un lungo stop per infortunio, che dà il cambio a Zucchini, ma il set procede comunque sulla falsariga dei primi due, con Cecina che vince 15-25 (3-1), acciuffando un meritatissimo posto per i Play Off promozione. Appuntamento a sabato 13 aprile, ore 18, al palazzetto di via Galilei per l’ultima partita di campionato contro il forte Torretta Livorno, terzo in classifica.