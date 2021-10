La PediaTuss Casciavola prepara l'esordio casalingo in Serie C

Dopo la vittoria di Follonica la PediaTuss Casciavola è chiamata all’esordio casalingo. Al Pala Renault Clas, sabato 23 ottobre alle 21 arriva la Pallavolo Versilia in quello che è subito uno scontro al vertice se tale si può considerare una partita della seconda giornata di campionato. Le versiliesi arrivano a Casciavola forti del successo per 3-1 maturato in casa contro il Volley Peccioli e per Vaccaro e compagne sarà un test importante che potrà dare un peso alle ambizioni di classifica della squadra rossoblu chiamata a replicare la bella prova messa in mostra nella prima giornata contro il Follonica.

Coach Luca Barboni avrà a disposizione l’intera rosa formata dalle palleggiatrici Masotti e Liuzzo, dalle centrali Meucci, Lichota e Gori; dalle schiacciatrici Vaccaro, Messina, Gaibotti, Montagnani, Bella e Guttadauro e dai liberi Di Matteo e Tellini. Arbitrerà la partita il signor Massimiliano Fabbri. L’incontro purtroppo

si disputerà a porte chiuse. "L’auspicio è che possa essere l’ultima volta, ringraziamo fin da ora l’amministrazione comunale di Cascina che si sta adoperando per presentare tutti i documenti necessari affinché presto si possa tornare al pubblico in presenza, anche perché la squadra ha bisogno del suo pubblico" commenta la società rossoblu. La partita sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 20:45 su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube.