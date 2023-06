Poker di conferme in casa Fgl-Zuma Castelfranco: Chisari, Tesi, Fava, Focosi ancora biancoblù

FGL-ZUMA continua a prendere forma in previsione della prossima stagione. Prima di presentare le giocatrici in entrata, c'e la conferma di un poker di ragazze protagoniste nello scorso campionato.

Partendo da Sara Agata Chisari, centrale, vestirà i colori societari per il quinto anno consecutivo.

"Castelfranco per me é ormai come una seconda famiglia - osserva Sara - Sono molto contenta ed entusiasta di vestire la maglio bianco blu per il quinto anno consecutivo. Credo nel progetto che la società ci ha presentato e spero di riuscire raggiungere l'obbiettivo prefissato insieme alle mie compagne. Hasta la victoria siempre!".

Un'altra conferma ufficiale è quella di Melissa Tesi che resta in biancoblu per il settimo anno consecutivo, il libero Melissa Tesi.

Campionato molto positivo per lei, alla prima stagione giocata da libero titolare: Melissa, determinante in molte gare, ha ampiamente confermato di essere all'altezza della categoria e di avere ancora molto potenziale da esprimere in seconda linea, data la giovane età.

"Questo è il mio settimo anno nel Castelfranco - commenta Melissa - sono cresciuta in questa palestra che ogni anno riserva sfide nuove. Sono pronta ad affrontarne altre insieme alla mia squadra, agli allenatori, alla società ed al tifo augurandoci di raggiungere gli obbiettivi prefissati".

Dopo l'ottimo campionato disputato non può mancare all'appelo Francesca Fava. Giocatrice di grande esperienza, Francesca ha scelto di sposare il progetto della FGL-ZUMA e di continuare la sua avventura professionale a Castelfranco. Atleta rapida, forte tecnicamente, ha dato un contributo fondamentale per vittoria del campionato B1 girone A.

"Una riconferma che dimostra la fiducia reciproca - dichiara Francesca - mi sono travata molto bene l'anno scorso e mi piace il progetto che la società ha in mente per il prossimo anno".

Alessadra Focosi sarà ancora il vice in cabina di regia. Si conferma la fiducia societaria su questa atleta che ha sempre appagato le aspettative dello staff tecnico: chiamata a dare il suo importante contributo in più situazioni durante l'ultima stagione, alternandosi alla collega Gaia dell'Amico, Alessadra è stata sostanziale e quindi la nuova squadra sarà forgiata sulla base di questa consapevolezza. L'atleta poi costituisce anche un pilastro tecnico del settore giovanile, come allenatore dei gruppi juniors.

La sua soddisfazione nel poter continuare entrambe queste esperienze professionali è grande: " Sono felice di poter trascorrere un'altra stagione nella pallavolo Castelfranco, credo tantissimo nel progetto della società e negli obiettivi che vuole raggiungere".