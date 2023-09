Presentata in Comune la FGL-ZUMA Castelfranco 2023-2024, grande orgoglio della città

A poco più di dieci giorni dal debutto casalingo nel campionato di B1, previsto per domenica 8 ottobre, ieri la nuova FGL-ZUMA Castelfranco si è ufficialmente presentata alle autorità ed agli sponsor, nella Sala Consiliare presso il Municipio di Castelfranco. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Gabriele Toti e l'Assessore allo sport Federico Grossi che nei loro interventi hanno ricordato come la Pallavolo Castelfranco vanti un numero di iscritte importante tra le nuove generazioni, ragione di massimo sostegno da parte del Comune. Anche i notevoli risultati della squadra B1 nel campionato nazionale, tre play-off promozione negli ultimi tre anni, sono motivo di orgoglio per la stessa comunità castelfranchese.

La conferenza di presentazione, di fatto, anticipa il via ufficiale del campionato: gli interventi del Presidente Daniele Quinti, del team manager Sandro Bernardeschi, dei direttori sportivi Fabio Menichetti e Luigi Palidori e del nuovo dirigente Alessandro Spadoni, hanno confermato le alte ambizioni della stagione, dichiarazione di intenti supportata anche dagli sponsor presenti come lo stesso Francesco Lapi, titolare del title sponsor Fgl international nonché grande tifoso. Ad unanimità si espressa gratitudine per la professionale collaborazione di oltre dieci anni profusa dal coach uscente Alessandro Menicucci e dal secondo Nicola Ficini, quest’ultimo confermato nella panchina biancoblu: è proprio il nuovo allenatore Bracci a fare il primo ringraziamento, sottolineando l’incredibile eredità lasciata da Menicucci nel passaggio di consegne.

Il capitano Agata Zuccarelli ha precisato che si tratta di un gruppo molto giovane ma per questo non meno combattivo, e con e con tanta voglia di mettersi in gioco. Fiore all’occhiello della società è il settore giovanile: 150 giovani atlete sotto la guida del direttore tecnico Sabrina Bertini, che espone un programma di crescita umana e pallavolistica per i gruppi giovanili, ringraziando il lavoro svolto nei molti anni da Verusca Palidori. Non rimane che augurarsi di avere ancora un caloroso appoggio dal pubblico, sempre presente al PalaBagagli per sostenere le ragazze.