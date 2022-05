La PediaTuss perde a Stia: per la finale playoff servono altri spareggi

SERIE C. E' una PediaTuss determinata e coraggiosa ai limiti dello stoico quella che esce sconfitta dal campo di Stia contro l’Arnopolis. Se non bastavano i forfait di Masotti, Vaccaro e Gori, all’ultimo momento di è aggiunto quello di Montagnani, così coach Barboni è costretto a togliere la maglia di libero a Tellini per avere un cambio in più. In campo vanno Liuzzo in regia, Bella opposto, Lichota e Pugliesi centrali, Gaibotti e Messina di banda con Di Matteo libero. Il primo set è tutto di marca rossoblu, c’è solo una squadra in campo: pronti, via 7-2 che poi diventa un 13-5 grazie all’attacco di Messina da posto 4. Il 22-12 arriva dopo uno scambio lunghissimo chiuso da un muro di Gaibotti, poi alla prima palla set le rossoblù chiudono a 12.



La reazione delle padrone di casa era assolutamente prevedibile, ma la PediaTuss regge il colpo nonostante debba sempre inseguire nel punteggio, fino a spaventare le padrone di casa che si vedono annullare ben quattro set point, due volte dagli ace di Messina e due volte da Gaibotti, per poi chiudere all’ultimo tentativo utile. La partita della PediaTuss in pratica finisce qua e non si potrebbe chiedere di più alla squadra davvero ridotta ai minimi termini. La cronaca solo per celebrare il debutto in serie C di Andrea Adami, che per qualche punto ha preso il posto di Liuzzo. Per la classe 2007 una bella soddisfazione che è la soddisfazione anche di tutta la società e del suo settore giovanile.



SERIE D. Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. La Renault Clas batte il Cortona Volley e conquista una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza. La partita inizia nel segno delle ospiti che si portano avanti fino all’11-8, poi le rossoblu aggiustano la ricezione e anche l’attacco inizia a girare, la Renault Clas allunga con decisione e chiude il set a 18 alla seconda palla set. L’inerzia continua ad essere dalla parte delle rossoblù che anche nella

seconda frazione tengono il pallino del gioco e del punteggio quando nel finale il Cortona si riporta sotto ci pensano tre ace di Luppichini a chiudere i conti. Nel terzo parziale arriva il passaggio a vuoto della Renault Clas che non riesce più a ricevere con continuità lasciando campo libero alle ospiti che allungano subito nel punteggio e poi riescono a contenere il ritorno nel finale.

Nel quarto set le rossoblù si ricompattano, allungano subito ad inizio parziale e poi gestiscono senza troppi patemi i tentativi di recupero della formazione ospite che non riesce più ad avvicinarsi alle rossoblu che al primo match point portano a casa l’intera posta. Una vittoria che lascia la Renault Clas a punteggio pieno, sei punti dopo tre partite con il turno di riposo già espletato. Certamente un buon viatico nella corsa al quart’ultimo posto, ma guai ad abbassare la guardia adesso.