Altra riconferma in casa Fgl-Zuma: Ficini ancora assistant coach

Il ruolo di Ficini per la prossima avventura sarà decisamente impegnativo, quale anello di continuità tra società e rinnovato team soprattutto in ruoli strategici: trovare equilibri, creare feeling dentro e fuori dal campo sarà il primo obiettivo della Fgl-Zuma.

Ecco le prime parole da riconfermato: "Sono pronto a questa nuova sfida a fianco di Marco Bracci ma sento doveroso salutare e ringraziare Alessandro Menicucci: dopo dodici anni di collaborazione è stato molto doloroso per me accettare la nuova linea societaria ed interrompere questo rapporto professionale. Naturalmente continuerà il nostro rapporto di amicizia e di condivisione della passione per il calcio".