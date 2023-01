La Pallavolo Cascina lotta, ma a San Miniato arriva la sconfitta

Ancora un risultato che penalizza il Cascina con un solo set vinto e l'amaro in bocca che rimane ancora, come ormai troppe volte accaduto per un 3 a 1 a sfavore. In partenza Orsolini, in diagonale con la regia di Baronti M, sceglie Filippi (ma a seguire entrerà Salvini) e poi i binomi Zucchini - Germelli e Di Nasso - Baronti con il rientrante Leli libero per un primo set in equilibrio ma dove si vede quanto a Cascina manchi il colpo risolutivo. Alla fine infatti è San Miniato che ride come farà anche al termine del match lasciando ai biancorossi solo la vittoria meritata del secondo parziale.

Continuità e tenuta di gara sono i fattori ancora da migliorare da parte dell'organico cascinese, che troppe volte vince un set ma perde il successivo, oppure conduce e si fa rimontare, o ancora accusa un lungo break e fatica spesso a recuperare. Sintesi di gara ma sostanzialmente sin qui di un campionato. In ogni modo oggi Cascina ha fatto a sprazzi bene la sua parte perché si è vista una bella battaglia al centro dove il rientrante Zucchini dall'alto dei suoi centimetri tiene botta, insieme a Germelli, alla maggior esperienza vista di là dalla rete.

Nelle retrovie si è arginato con un pochino di difficoltà l’azione di un avversario padrone di un bel servizio e di buone diagonali, dalle ali sono venuti i punti anche con buone scelte. Ma tutto ciò non è bastato per avere la meglio su un avversario davvero molto ostico tra le mura amiche. Peccato per quel 3° set dove San Miniato stava anche vacillando, ma i ragazzi di Orsolini non ne hanno approfittato. Pausa del circuito di 2 turni per volontà di calendario: alla ripresa i biancorossi studieranno come affrontare in casa un UPC Camaiore costruito per vincere e che addirittura ha cambiato allenatore chiamando a sé tale Dario Sansonetti, una vecchia conoscenza come giocatore del passato cascinese in serie B.