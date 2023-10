Volley A2, ancora senza punti Santa Croce: serve una prestazione da Lupi contro Ravenna

Zero punti, un solo set vinto in tre partite. Inizio eccome in salita per la Kemas Lamipel Santa Croce nel campionato di serie A2 di volley. Dopo le sconfitte con Pineto, Aversa e Pordenone i Lupi tornano fra le mura di casa per il turno infrasettimanale per giocare contro la Consar Ravenna. Appuntamento mercoledì 1 novembre alle 18.

"Sia noi che Ravenna siamo squadre molto diverse da quelle di un mese fa. La partita cui si fa riferimento, l’allenamento congiunto, ha veramente poco da dire. Dopo una sconfitta a me piace rigiocare subito, hai meno tempo per pensare agli aspetti negativi. Torniamo tra le mura amiche, dovremo cercare di fare punti a tutti i costi" ha detto il tecnico Michele Bulleri.