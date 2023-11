Volley A2, Santa Croce rompe finalmente il ghiaccio e scala la classifica

Vittoria e classifica scalata. Una quinta giornata di campionato da incorniciare per la Kemas Lamipel Santa Croce che batte Ortona 1-3 e conquista così il primo referto vincente della stagione in serie A2.

I punti sono preziosi perchè consentono alla formazione di Bulleri di superare Castellana Grotte e Ortona stessa abbandonando così il fondo della classifica.

Innegabile inoltre, anche in termini numerici, che l’impatto dell’estone Allik sul campionato italiano sia stato subito devastante: 22 punti, 5 aces individuali, il tutto dopo un paio di allenamenti con la squadra. Ma la freschezza portata dal nuovo acquisto si è sposata alla perfezione con la voglia di rivalsa covata in settimana da tutto il gruppo, determinato a mostrare il proprio reale valore: 14 muri di squadra, 75% ricezione, 58% in attacco. Da sottolineare anche i 21 punti di Lawrence e i 19 di Mati e poi le tante buone cose proposte dalla classe e dall’esperienza di Coscione, Parodi e Cargioli, che in quattro set si sono trovati a gestire positivamente un’infinità di situazioni difficili, realizzando punti pesantissimi. Per il libero Loreti una prestazione di qualità e quantità, 77% su 47 palloni toccati in ricezione.

Sieco Service Ortona – Kemas Lamipel S. Croce 1-3 (19-25, 15-25, 25-23, 26-28)

Sieco Service Ortona: Fabi 8, Broccatelli, Bertoli 9, Benedicenti, Delvecchio 4, Marshall 16, Patriarca 6, Cantagalli 13, Falcone, Tognoni, Donatelli, Ferrato, Di Giulio, Lanci. All. Lanci N. 2^ All. Di Pietro.

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione 3, Parodi 7, Cargioli 10, Brucini, Russo, Matteini, Petratti, Gatto, Giannini, Loreti (L), Allik 22, Mati 19, Lawrence 21. All. Bulleri 2^ All. Pagliai.