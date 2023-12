La stagione “sottovalutata” di Carlotta Cambi: la palleggiatrice di San Miniato è sempre una garanzia

“Siamo partite con un profilo basso quest’anno ma ce lo meritiamo per il lavoro che facciamo in palestra e per la squadra unita e compatta che stiamo diventando che riesce a vincere anche queste partite un po’ più bruttine”. Nelle parole post partita di Itas Trentino-Pinerolo pronunciate da Carlotta Cambi si nota tutto l’orgoglio per un campionato di spessore da parte della formazione piemontese. La palleggiatrice di San Miniato è stata eletta MVP dell’incontro (terminato 3-2 per le Pinelle), ma non è la prima volta che l’Unionvolley si ritaglia una soddisfazione dopo l’altra nella seconda stagione consecutiva in A1 per merito suo.

D’altronde, la città di cui è originaria e a cui è sempre molto affezionata è famosa per il tartufo, pregiato almeno quanto le alzate di Carlotta, una vera e propria garanzia per la categoria. L’atleta classe 1996 sta trascinando le compagne a quella che somiglia tanto a una buona salvezza, molto più tranquilla rispetto allo scorso anno. Con 20 punti conquistati in 13 gare, infatti, Pinerolo chiuderà il girone d’andata al sesto posto e con la certezza di partecipare alla Final Eight di Coppa Italia.

La carriera della regista samminatiese è presto detta. La svolta per lei è arrivata nel 2014 quando ha avuto la possibilità di approdare in A2 con Piacenza, conquistando in contemporanea il bronzo con la Nazionale Under 20 nei Mondiali di categoria. Poi è stata ingaggiata da Casalmaggiore, il club a cui rimarrà per sempre legata per l’esordio in A1 e per le vittorie della Supercoppa Italiana e di una incredibile Champions League. Il 2016 è stato l’anno del debutto con la Nazionale maggiore e del passaggio a Novara che le ha permesso di gustare la gioia dello scudetto.

Quella di Pesaro (2017) non è stata una semplice parentesi: è nelle Marche che Carlotta ha giocato finalmente da titolare, una continuità che ha assicurato anche la nuova convocazione in Azzurro culminata con la medaglia d’argento ai Mondiali. Bergamo, Cuneo e Firenze sono state le tappe successive di questo percorso sportivo, con l’avventura fiorentina interrotta nella scorsa stagione a campionato in corso per il gran ritorno a Novara. A Pinerolo è ormai un punto di riferimento: nell’annata in corso ha giocato sempre, totalizzando 53 punti, 6 ace e 13 muri, davvero niente male! Tra l’altro, giusto un anno fa ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione e dell’Educazione, in poche parole una mente allenata sia in campo che nello studio.