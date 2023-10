Subito un big match per Castelfranco: al PalaBagagli arriva l’ambiziosa Clementina 2020

Il più classico degli inizi “col botto”. Mancano tre giorni all’esordio in campionato della FGL-Zuma Castelfranco che domenica 8 ottobre disputerà finalmente la prima giornata del campionato 2023-2024 di B1 di volley femminile (girone D). Al PalaBagagli (fischio d’inizio in programma per le 17:30) arriverà la Clementina 2020, formazione anconetana che si presenta ai nastri di partenza con ambizioni importanti. La squadra di coach Bracci se la vedrà infatti con un avversario che vuole riscattare a tutti i costi la tormentata stagione 2022-2023. Il club di Castelbellino-Moie ha infatti conquistato la salvezza nella terza categoria nazionale dopo un girone d’andata poco incoraggiante.

Al girone di boa, infatti, la Clementina aveva appena 10 punti e occupava l’ultimo posto in classifica, nonostante la guida in panchina di un coach esperto come Vincenzo Mucciolo. Gli infortuni hanno condizionato in larga misura la prima parte del campionato, con la squadra che è stata poi capace di raggranellare ben 27 punti nel girone di ritorno (2° posto parziale dietro la VTB Bologna poi promossa in A2) e di entusiasmare i tifosi con vittorie pesantissime (in particolare in trasferta). Per la stagione 2023-2024 la società ha scelto di cambiare quasi in toto, a partire dall’allenatore. Il nuovo coach delle clementine è Luca Paniconi, un gran colpo di mercato visto che in un quinquennio ha portato Macerata dalla B1 all’A1, salvo poi retrocedere pochi mesi fa.

Molto interessante è anche il roster, con giocatrici di valore che conoscono bene la Serie A come Francesca Dalla Rosa e Francesca Saveriano, soltanto per citare due nomi. Non sarà un compito semplice, dunque, per la FGL-Zuma che però potrà contare sull’affetto dei propri tifosi e sulla voglia di cominciare nel migliore dei modi. La squadra di Castelfranco di Sotto ha dimostrato di sapere alla perfezione come raggiungere i play-off promozione, ora ci si aspetta il definitivo salto di qualità.