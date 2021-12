Botti di Capodanno, come proteggere cani e gatti: il decalogo dell'Oipa

In vista della notte di San Silvestro, Oipa Italia (Organizzazione internazionale protezione animali) ha stilato un decalogo per proteggere gli animali domestici dai botti di Capodanno. Questi, a causa del forte rumore da loro provocato, possono infatti far scappare cani e gatti, terrorizzati dal frastuono, e addirittura causare infarti negli animali più anziani o domestici. Il problema, inoltre, riguarda anche la fauna selvatica: uccelli ed animali di parchi e boschi, in seguito ai rumori e alle improvvise luci, possono disorientarsi e finire contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o sotto le auto in transito.

Comparotto (presidente Oipa): "Controlli su chi utilizza i petardi irresponsabilmente"

"Per evitare che l'ultimo giorno dell'anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali - ha spiegato Massimo Comparotto, presidente dell'Oipa -, abbiamo stilato un decalogo con le regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio familiare con la coda, perché l'inizio del nuovo anno deve essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia. Allo stesso tempo - ha aggiunto - , facciamo appello soprattutto alle forze dell'ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi".

Decalogo Oipa, i consigli per proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno

Di seguito i punti contenuti nel decalogo Oipa per proteggere i nostri animali domestici.