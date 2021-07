14 luglio… è tempo di rivoluzione poetica. al caracol di pisa (dalle 18.00) l’evento di rinascimento poetico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La serata a cura del poeta elbano JONATHAN RIZZO, referente per la Toscana di RINASCIMENTO POETICO (www.rinascimentopoetico.it), vedrà la partecipazione di YLENIA PAPA (referente per l’Umbria) e tra gli altri di EMANUELE ANDREA SPANO (poeta, redattore di Alma Poesia e direttore culturale di Collezione Letteraria per Puntoacapo Editrice) e WILLIAMS BUSDRAGHI (poeta, musicista e paroliere), VIRGINIA PEDANI (poetessa e giornalista) JONATHAN RIZZO poeta elbano di formazione parigina e studi storici. Alla quarta pubblicazione con “Le Scarpe del Flaneur”, edizioni Ensemble di Roma. Esperienza di speaker radiofonico su una web radio e conduttore di un programma d’arte e cultura per una web tv. Collabora come direttore artistico ed organizzatore di eventi culturali per diversi caffè letterari in varie città d’Italia. Poeta performer. Marinaio, nomade. YLENIA PAPA nasce a Terni nel 1989 e vive a Perugia, dove si è laureata in Civiltà classiche con una tesi in Filologia latina. Dal 2015 ha iniziato ad insegnare in vari licei umbri. È attualmente dottoranda in Letteratura e Filologia Italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia e collabora con la casa editrice Edizioni Thyrus. Sue poesie sono comparse nella raccolta Via dei poeti 2 di ali&no editrice, a cura del Professor Donato Loscalzo. La sua poesia Makarismos è stata pubblicata il 25 febbraio 2021 nel blog di Interno poesia e dal 18 marzo 2021 ne è disponibile una registrazione nel canale YouTube di Sergio Carlacchiani. RINASCIMENTO POETICO è uno spazio spontaneo e libero che raduna tutti quei poeti che credono che la poesia possa cambiare la vita delle persone. Per aderire al movimento RINASCIMENTO POETICO: · Leggi il nostro manifesto su www.rinascimentopoetico.it Se ne condividi il contenuto aderisci. · Vieni a seguirci sul profilo IG (www.instagram.com/rinascimentopoetico) · Unisciti al gruppo FB (www.facebook.com/groups/284939826572373): condividi le tue poesie con noi · Scrivici di dove sei e di cosa ti occupi, se hai voglia di mettere tue competenze a servizio della poesia rinascimentopoetico@gmail.com