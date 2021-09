Al Pisa Book Festival arriva l'eco-guida “10 idee per salvare il pianeta (prima che sparisca il cioccolato)”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È possibile muoversi in modo davvero eco-friendly? Quali accorgimenti dovremmo adottare per avere una casa e un ufficio a minimo impatto ambientale? Come si può mangiare in modo sano, gustoso e sostenibile? E ancora, come si può essere un genitore “green”, in grado di operare scelte alternative a pannolini monouso e omogeneizzati? A rispondere a queste domande è il libro "10 Idee per Salvare il Pianeta (prima che sparisca il cioccolato)", di Matteo Nardi e Letizia Palmisano, giornalisti ambientali impegnati da sempre nella diffusione della cultura della sostenibilità. Il libro verrà presentato in occasione del Pisa Book Festival il prossimo sabato 2 ottobre alle ore 11 presso il Museo delle Navi Antiche – Auditorium in Lungarno Ranieri Simonelli, 16 : sarà presente l’autore Matteo Nardi che dialogherà con Giulietta Bracci Torsi, collaboratrice de Il Tirreno. “Non c’è un secondo tempo, il momento per rimboccarsi le maniche è adesso, prima che sia troppo tardi e sparisca il cioccolato - racconta Matteo Nardi - il mondo ha bisogno di ognuno di noi perché anche nel piccolo della nostra quotidianità possiamo davvero fare la differenza. Vivere in modo più green è facile e si può iniziare da semplici piccoli passi: a guadagnarci saremo noi e il pianeta”. Edito da Città Nuova, “10 Idee per Salvare il Pianeta (prima che sparisca il cioccolato)” è un manuale agile e alla portata di tutti che in 10 capitoli offre spunti di riflessione, suggerimenti pratici e storie di eco-imprenditori, con l’obiettivo di ispirare i lettori a migliorare il proprio stile di vita, per renderlo sempre più a minimo impatto ambientale a partire dalle piccole scelte di ogni giorno. Per assistere alla presentazione è necessario registrarsi all’evento al seguente link ed essere muniti di Green Pass Valido. https://www.pisabookfestival.com/programma-2021/