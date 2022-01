Concorso 'Franco Serantini 1972-2022: cinquant'anni di memoria contro l'ingiustizia'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Biblioteca Franco Serantini - Issoreco (Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Pisa) ha indetto un bando di concorso di arti grafiche e visive rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado. Il bando ha per tema la figura di Franco Serantini, del quale ricorre quest'anno il 50esimo anniversario dalla morte, avvenuta il 7 maggio 1972 nel carcere Don Bosco di Pisa in seguito alle percosse subite e senza aver ricevuto alcuna assistenza medica. Franco è stato ucciso a soli 20 anni e la sua morte ha segnato un'intera generazione. Molti artisti, scrittori, poeti, musicisti, fin dai primi mesi dopo la morte di Franco hanno sentito il dovere di testimoniare il proprio dolore e il proprio sgomento. Ricordiamo la poesia di Franco Fortini 'Per Serantini' pubblicata nell’opera 'L’ospite ingrato' (1972), due ballate scritte una da Piero Nissim e l’altra da Ivan Della Mea, 'I funerali dell’anarchico Serantini' del pittore Orio Melani, il libro inchiesta 'Il sovversivo: vita e morte dell’anarchico Serantini' di Corrado Stajano (1975), l’opera 'S’era tutti sovversivi' del videomaker Giacomo Verde (2002), la trasposizione teatrale della regista greca Cristina Zoniu 'Una morte legale', rappresentata a Pisa nel 2002, e quella di Massimo Furlano andata in scena a Udine nel 2004, infine l’opera musicale 'N.N. In morte di Franco Serantini, anarchico' di Francesco Filidei (2011). Ispirandosi alla vicenda umana del giovane Franco Serantini, gli studenti sono chiamati a lavorare sulla sua immagine, riflettendo in modo creativo sui temi della violenza, della discriminazione e della repressione. Sono accettate sia opere individuali che collettive, realizzate con qualsiasi tecnica grafica, compresa la video-arte. Scadenza del bando: 15 aprile 2022. Per maggiori informazioni si rimanda al testo integrale del bando, disponibile sul sito della Biblioteca Serantini oppure sul blog .