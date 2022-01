Coronavirus: visita della vicesindaco Bonsangue all'hub vaccinale dedicato ai bambini

Visita questa mattina, 17 gennaio, della vicesindaco Raffaella Bonsangue, al nuovo hub vaccinale dedicato ai bambini nella sede della Croce Rossa a Ospedaletto. "Come Amministrazione comunale - ha detto Bonsangue - siamo molto soddisfatti della apertura di questo nuovo spazio che rafforza l’azione congiunta per la campagna vaccinale in corso. Si tratta di un ambiente accogliente e protetto e interamente dedicato ai più piccoli che potranno vivere così la vaccinazione in serenità e sicurezza".