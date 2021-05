Cna Pisa porta i temi di #CreaImpresa a Capannoli

Incentivi, bandi, opportunità e contributi per imprese e aspiranti imprenditori. Di questo e molto altro si parlerà martedì 11 maggio alle ore 15.30 quando #CreaImpresa sbarcherà a Capannoli. Dalla sinergia nata tra Cna Pisa e il Comune di Capannoli nasce infatti un appuntamento che mira, specie in un momento di forte difficoltà economica quale quello che stiamo vivendo da 14 mesi, a far conoscere ad una più ampia platea possibile incentivi e opportunità per le imprese e per chi desidera dare inizio ad un’attività imprenditoriale.

Ogni anno nascono centinaia di nuove attività, e gli ostacoli che sin da subito sono chiamate ad affrontare sono molteplici: ingranaggi burocratici tutt’altro che agevoli, informazioni frammentarie e contrastanti, finanziamenti scarsi e difficilmente raggiungibili e soprattutto un mercato da scoprire e con cui confrontarsi. E' per questo che Cna da anni si è strutturata per seguire passo dopo passo il nuovo imprenditore nei passaggi cruciali e importanti della creazione di impresa: dall’assistenza nell’individuare i modelli di business alla formazione manageriale, dall’affiancamento nelle fasi burocratiche all’ottenimento di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati.

Un’iniziativa fin da subito apprezzata dal Comune di Capannoli che ha deciso di accogliere questa iniziativa che parlerà non solo ad artigiani o imprenditori ma anche a coloro che hanno un’idea ma non sanno ancora svilupparla o tradurla in opportunità lavorativa. Il Comune di Capannoli, nell'accogliere l'iniziativa di Cna, presenterà anche le nuove misure messe in campo dall'amministrazione comunale finalizzate a contribuire economicamente all'apertura di nuove attività nei centri storici di Capannoli e Santo Pietro Belvedere.

Al webinar prenderanno parte Barbara Carli, Cna Pisa (responsabile d’area Valdera), Arianna Cecchini, sindaco di Capannoli, Fabio Talini responsabile ufficio edilizia privata, contributi e recupero centri storici Capannoli, Samuela Cintoli dirigente Suap Valdera, Marianna Cappelli Cna Pisa e Serena Deales Finart Cna Pisa. "Cna è sempre a fianco delle imprese ed ha nel proprio DNA la capacità di agevolare lo sviluppo imprenditoriale - interviene Barbara Carli - è per questo che si è strutturata per seguire il nuovo imprenditore nei passaggi cruciali e importanti della creazione di impresa: dall’affiancamento nelle fasi burocratiche all’ottenimento di finanziamenti a tassi particolarmente agevolati".

A concludere è il sindaco di Capannoli Arianna Cecchini: "Ringrazio Cna per essere al fianco dei nuovi imprenditori sempre più spesso alle prese con troppe pratiche burocratiche; è l'inizio di una collaborazione importante che mira a valorizzare l'artigianato in territori come il nostro, caratterizzati da tipicità ed esperienza". Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link e riceverete indicazioni per accedere al webinar. Per maggiori informazioni si può scrivere alla mail cnapisa@cnapisa.it