Alla scoperta dei musei dell'Università di Pisa ai campi estivi del Cus

Fra sport, arte e scienza tanti incontri all'aperto per i mesi di giugno e luglio 2021

Anche quest’anno la sinergia fra il Cus Pisa e il Sistema Museale d'Ateneo si rinnova per offrire ai più piccoli numerose attività. I musei dell'Università di Pisa collaborano infatti con il Cus Junior con un calendario di incontri che si terranno direttamente nella sede del Cus Pisa e saranno rivolti ai bambini e ragazzi in età scolare che frequentano i campi estivi.

Con gli educatori dello SMA, all'aperto e in tutta sicurezza, i bambini e i ragazzi scopriranno o riscopriranno i musei universitari e saranno invitati a visitare dal vero le collezioni con le loro famiglie. Ecco il calendario completo degli incontri in programma:

Giovedì 24 giugno – Orto e Museo Botanico

Giovedì 1 luglio – Museo Anatomico Veterinario

Mercoledì 7 luglio – Museo degli Strumenti per la Fisica e Ludoteca Scientifica

Giovedì 8 luglio – Museo della Grafica

Giovedì 15 luglio – Museo di Anatomia Umana

Mercoledì 21 luglio – Museo degli Strumenti per il Calcolo

Giovedì 22 luglio – Collezioni Egittologiche

Giovedì 29 luglio – Gipsoteca di Arte Antica



Per maggiori informazioni visitare il sito https://cuspisa.unipi.it/, tel. 351 2688485, email: polidisciplinari@ cuspisa.it.