Assaggio di Settembre Sangiulianese al Teatro Rossini di Pontasserchio

Gioca d'anticipo il Settembre Sangiulianese 2021 e lo fa con un segnale importante di apertura (e riapertura).Sarà lo spettacolo 'L'altro Giacomo' di Renato Raimo a offrirsi al pubblico del Teatro Rossini di Pontasserchio sabato 3 luglio alle 21, per una prova generale a ingresso gratuito. Un preludio al Settembre di grande qualità, quindi, dal momento che lo spettacolo ideato da Raimo, coprodotto dalla Rec srl eventi di Pisa e dalla Fondazione Festival Pucciniano, andrà in scena in prima nazionale il 18 agosto a Torre del Lago Puccini nel cartellone del 67esimo Festival di Puccini.

"Nel tempo delle riaperture di tutti i settori la cultura non può e non deve rimanere indietro - afferma il vicesindaco di San Giuliano Terme con delega alla Cultura Lucia Scatena - il Teatro Rossini di Pontasserchio è rimasto chiuso fin troppo tempo, e abbiamo pensato a un 'assaggio' di grande qualità in vista del Settembre Sangiulianese, che stiamo organizzando, e che darà al teatro un ruolo di primo piano. Ringrazio Renato Raimo e tutti i professionisti coinvolti, il Teatro Rossini e La Voce del Serchio per la collaborazione". "Siamo felici di poter condividere questo percorso di avvicinamento al Settembre Sangiulianese sostenendo il Comune ed il teatro nell'organizzazione dello spettacolo di Renato Raimo - commenta Sandro Petri de La Voce del Serchio - il Teatro Rossini merita di vivere al centro della scena culturale del territorio, e questa è l'occasione per dimostrarlo una volta di più".

"Ritengo molto significativo aprire al pubblico la prova generale di uno spettacolo a cui tengo molto - sottolinea Renato Raimo, attore, nonché ideatore e sceneggiatore dello spettacolo - la figura di Giacomo Puccini merita di essere approfondita in tutte le sue sfaccettature, compreso l'uomo, il privato.

Si vuole, insomma, andare oltre le sue opere per restituire un Puccini a tratti inedito, poco conosciuto e straordinariamente legato al proprio territorio.

Il mio ringraziamento va all'amministrazione comunale di San Giuliano Terme, alla Voce del Serchio e ai professionisti del Teatro Rossini, oltre a tutti quelli coinvolti nella realizzazione e messa in scena dello spettacolo". La prenotazione è obbligatoria: www.eventbrite.it o 3400767087.