Liggeri colpisce ancora: in uscita un nuovo libro sulla sua esperienza con i monaci tibetani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Un'esperienza surreale". Queste le parole di Salvatore Liggeri, ventotto anni, di San Miniato, scrittore di origini siciliane, ma che vive ormai da tempo in Toscana. Liggeri ci racconta una nuova esperienza: questa volta all'interno di uno dei monasteri buddisti più grandi d'Europa, della quale però non ci ha voluto anticipare nulla, se non che all'interno del romanzo che sta scrivendo, vi saranno tanti colpi di scena, riflessioni sulla società odierna e testimonianze di quelle che sono le riflessioni e le esperienze di vita di molti dei personaggi che assieme a lui, hanno vissuto a stretto contatto con i monaci tibetani. "La narrazione segue quelle che sono le vicende all'interno del monastero, ma vuole anche trasmettere un messaggio positivo, una testimonianza che possa aiutare, soprattutto in questi momenti, a capirsi ed a riaccendere nei lettori entusiasmo e voglia di capirsi e di capire il mondo intorno a noi, attraverso anche le varie teologie e filosofie con cui sono venuto in contatto durante la mia permanenza all'interno del monastero". Il libro uscirà nel 2022. Vi sono già dei "rumor", che riguardano la partecipazione allo stesso, di più personaggi già noti nel mondo dello spettacolo. Per restare aggiornati sulle novità è possibile sin da ora seguire la pagina Facebook "A due passi dal Tibet", che prende spunto dal titolo della nuova opera di Salvatore.