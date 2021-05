Una mozione per i 'baby pit stop': Fratelli d'Italia spinge per la promozione dell'allattamento

Fdi presenta una mozione nei Comuni della Valdera per far sì che le amministrazioni comunali si impegnino per la creazione di appositi spazi dedicati all'allattamento e al cambio di pannolino dei neonati

Una postazione per permettere alle mamme di allattare in ogni edificio pubblico: è questo l’oggetto della mozione presentata da Fratelli d’Italia in tutti i Comuni della Valdera.

"La nostra mozione - spiegano Matteo Arcenni e Daniela Luperini di Fdi - promuove quelli che vengono chiamati anche 'Baby pit stop' (citando un progetto dell’Unicef), cioè spazi appositamente pensati per le madri e per i loro bambini. Si tratta infatti di luoghi in cui è possibile allattare e cambiare il pannolino ai piccoli, in un ambiente accogliente e riservato. L’iniziativa sostiene in questo modo la promozione dell’allattamento: un diritto fondamentale dei bambini e un diritto delle loro mamme".

"Come Fratelli d’Italia - proseguono i due esponenti del partito di Giorgia Meloni - porteremo in discussione nei Consigli comunali una mozione che impegni le amministrazioni comunali ad individuare una postazione dedicata all’allattamento materno nel palazzo comunale e le altre strutture comunali come musei e biblioteche, a promuovere presso altri enti pubblici l’esigenza illustrata in questa mozione affinché si attivino per la medesima individuazione di postazioni; a sensibilizzare le realtà commerciali cittadine per promuovere e sostenere questa campagna; a predisporre nelle strutture comunali, dove possibile, zone con fasciatoio, poltroncina e tavolino; ad indicare con apposita campagna di comunicazione e idonea cartellonistica l’elenco delle postazioni presenti sui territori comunali".