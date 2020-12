Piano di prevenzione della corruzione: suggerimenti e segnalazioni online 

E' online sul sito del Comune di Pisa l’avviso per la presentazione di contributi e suggerimenti in previsione della prossima redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (PTPCT). L’approvazione del documento è prevista nel mese di gennaio.

Per consentire la più ampia partecipazione chiunque, cittadini in forma individuale o associata, potranno presentare proposte e osservazioni di modifica e integrazione all’attuale PTPCT. La scadenza è il 10 gennaio 2021. Sul sito è pubblicato il modulo da utilizzare da inviare all’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.pisa.it o all’indirizzo PEC: comune.pisa@postacert.toscana. it. Possibile anche la consegna all’Ufficio Protocollo (piazza XX Settembre, Pisa).

Tutte le segnalazioni, contributi e osservazioni saranno pubblicate nell’apposita sezione e valutate dal responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Pisa, Marco Mordacci, segretario comunale.