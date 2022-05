'Pompieropoli' ai Vecchi Macelli: l'assessore Munno incontra i bambini

L’assessore alle politiche scolastiche del Comune di Pisa, Sandra Munno, ha partecipato questa mattina, venerdì 27 maggio, a 'Pompieropoli'.

La manifestazione, realizzata dai Vigili del Fuoco sezione di Pisa in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il patrocinio del Comune di Pisa, si è svolta ai Vecchi Macelli, dove erano presenti anche alcune classi del territorio, e rappresenta un appuntamento inclusivo e coinvolgente per i bambini che hanno avuto la possibilità di divertirsi e, nel contempo, familiarizzare con le attrezzature e le attività dei Vigili del Fuoco, in un clima familiare e giocoso. L’iniziativa si svolgerà anche nella giornata di domani, sabato 28 maggio, sempre ai Vecchi Macelli, dalle ore 9 alle ore 12.