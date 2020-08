Casa, prorogata la scadenza per richiedere il contributo ordinario affitto

La direzione delle Politiche della Casa, viste le richieste degli interessati e in considerazione del periodo feriale, ha prorogato di una settimana il termine per la presentazione della domanda relativa al contributo ordinario affitto. La scadenza, quindi, non è più il 17 agosto come precedentemente comunicato, bensì le ore 23.59 del 24 agosto. Nei giorni scorsi era stata aggiunta anche un’ulteriore modalità di presentazione delle domande, che ora possono essere inviate, oltre che mediante PEC o mediante il portale on line della Rete Civica del Comune di Pisa, anche con raccomandata postale A.R. Anche per le domande spedite per raccomandata/R vale la proroga al 24 agosto: per la spedizione farà fede il timbro dell’Ufficio Postale. Le domande dovranno comunque pervenire obbligatoriamente entro il 31 agosto 2020.

Il bando e il modulo di domanda, appositamente predisposto, sono visionabili e scaricabili della Rete Civica del Comune di Pisa.