Prorogati i permessi ztl insieme allo stato di emergenza Covid

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante la 'Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19', è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, oltre a numerose previsioni volte al contenimento della diffusione dell’epidemia. In ragione di questo, vengono prorogati di diritto anche i permessi ztl fino alla fine dello stato di emergenza con aggiunta di altri 90 giorni ai sensi dell’art. 103 c. 2 e 2-sexies del D.L. 18/2020. I contrassegni potranno dunque esser rinnovati a partire dal 30 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe.