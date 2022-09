Scuola di pittura Alla Prima, riprendono i corsi in presenza di Giacomo Roberto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con il mese di settembre riprendono a Pisa le attività della scuola di disegno e pittura “Alla Prima” presso lo studio del pittore Giacomo Roberto a Pisa nella zona di Pratale Don Bosco Le lezioni sono idonee sia per chi vuole cominciare a disegnare o dipingere che per coloro che hanno già un poco di esperienza e desiderano fare un salto di qualità Si possono apprendere tutte le principali tecniche grafiche e pittoriche, come acrilico, acquarello ed olio. I particolari metodi di insegnamento del pittore pisano permettono a tutte e tutti di raggiungere in poco tempo gli obbiettivi desiderati e di realizzare opere convincenti ed emozionati Gli orari delle lezioni sono flessibili e sono adatti a tute le esigenze anche per coloro che sono impegnati con un lavoro su più turni. L’attività in presenza si aggiunge alla attività online grazie ai numerosi corsi, compresi di assistenza, organizzati dall’artista pisano e che lo hanno fatto conoscere su tutto il territorio nazionale Per maggiori informazioni su orari e costi contattare Giacomo Roberto al 333 4778224 anche WhatsApp o via mail scuoladipittura.allaprima@gmailcom oppure si può visitare il sito della scuola https://www.scuoladipitturaallaprima.com/