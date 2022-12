Sport per tutti alla Scintilla: un pomeriggio di festa dedicato all'inclusione

Un pomeriggio interamente da vivere all'insegna della festa, dei sorrisi, dell'allegria e con lo scopo dell'inclusione. Con questo obiettivo la Scintilla, storica società dilettantistica che ha il suo quartier generale nella zona di Oratoio, promuove l'evento 'Sport per tutti' nella giornata di sabato 17 dicembre. Dalle 15 alle 18 l'intera struttura biancoceleste sarà destinata a questo appuntamento, ideato principalmente per i bambini e le bambine dai 5 ai 15 anni con bisogni speciali assieme alle loro famiglie.

In via di Oratoio 230A, con ingresso libero, a partire dalle 15 si svolgeranno una serie di attività ludico-motorie inclusive al 100%: la base principale, ovviamente, sarà il pallone da calcio, ma non mancheranno anche altri momenti di condivisione dell'attività motoria e di divertimento. Inoltre non mancherà una saporita merenda a tema natalizio: un altro momento di inclusione e socializzazione nel quale scambiarsi gli auguri per le imminenti festività. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero telefonico 328 2193761 oppure scrivere una mail a scintilla1945@gmail.com.