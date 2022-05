Visita nel Parco di San Rossore per la Parte di Tramontana

Proseguel’attività civile e culturale della Parte di Tramontana del Gioco del Ponte in vista della sfida al carrello prevista per l’ultimo sabato di giugno. Si terrà lunedì 30 maggio una visita organizzata dal Comando di Tramontana e coordinata dal responsabile per le pubbliche relazioni Maria Teresa Rossi nel Parco di San Rossore, polmone verde della città situato nella Parte Boreale.

La visita è stata organizzata con la collaborazione di Giulia e Michele Antonelli e di Ilaria Merlin titolari della Top5 viaggi, tour operator di esperienza ultraventennale a livello nazionale ed estero, e responsabili del Centro Visite Parco di san Rossore, che organizza escursioni in battello, trenino, a piedi o in bicicletta, oltre ad attività di educazione ambientale.

All’iniziativa, supportata dall’Associazione Gallo di Borea, hanno aderito i rappresentanti del Comando, delle magistrature e dei gruppi civili della Parte, oltre a numerosi simpatizzanti del Gioco. L’iniziativa sarà l’occasione per conoscere da vicino le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del Parco, nonché le numerose testimonianze storiche in esso presenti, segno del forte legame che San Rossore ha con la storia della Città e di tutta l’Italia.