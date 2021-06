Più sicurezza sulle strade di Cascina: in arrivo 15 attraversamenti pedonali luminosi

Fase conclusiva per altri quindici attraversamenti pedonali luminosi in varie frazioni del Comune di Cascina. Uno strumento per far crescere la sicurezza stradale, in particolare per i pedoni. L’intervento riguarderà attraversamenti pedonali esistenti e non sulla Tosco Romagnola, in via Nazario Sauro, viale Comaschi e sul Fosso Vecchio. Il costo complessivo dell’intervento raggiungerà 150mila euro, per cui il Comune riceverà anche un finanziamento dalla Regione Toscana.

Nel centro di Cascina un attraversamento sarà posizionato in viale Comaschi, in considerazione della presenza di esercizi commerciali, della scuola primaria e della Pubblica assistenza. In via Nazario Sauro un attraversamento sarà realizzato all’interno del centro abitato di Via di Corte, sia per la presenza di attività commerciali che per il passaggio di mezzi pesanti, e un secondo attraversamenti sarà realizzato in prossimità della rotatoria con Via del Fosso Vecchio, per favorire un accesso sicuro alla Scuola superiore 'IISS A. Pesenti' e all’area sportiva. Sempre in via del Fosso Vecchio un altro intervento riguarderà il posizionamento di un attraversamento per l’accesso all’area sportiva.

Saranno infine undici gli attraversamenti pedonali luminosi sulla Tosco-Romagnola, la strada del territorio comunale che presenta le maggiori criticità, per concentrazione di traffico, per estensione e per numero di edifici scolastici, attività commerciali e fermate dell’autobus. Gli attraversamenti pedonali luminosi saranno realizzati in prossimità della Chiesa di Madonna dell’Acqua, all’altezza di via Cava, del Liceo artistico e del centro abitato di Cascina, nella zona di Gustolandia a Marciana, alle scuole primarie di Sant’Anna, Casciavola e Titignano, alla Rsa Remaggi e in prossimità del centro abitato di Titignano.

L’ubicazione degli attraversamenti luminosi è stata individuata in base a un’analisi condotta dagli uffici tecnici d’intesa con il Comando di Polizia Municipale, che ha fornito i dati sull’incidentalità e un quadro sullo stato della sicurezza stradale con sopralluoghi sul territorio. Gli attraversamenti avranno corpi illuminanti montati su pali, con segnaletica di preavviso e lampade di avvistamento lampeggianti arancioni.