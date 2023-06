A Pisa l’incontro in cui la ceramica racconta storie del passato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Studiosi di ceramica italiani ed europei interverranno il 10 Giugno a Pisa, presso la Domus Mazziniana (via Massimo D’Azeglio 14), nell’ambito della decima edizione di Storie (di) Ceramiche giornata di studi in ricordo di Graziella Berti, figura di rilievo negli studi storici su Pisa ed il Mediterraneo e tra le massime esperte italiane di ceramica medievale e della prima età moderna. Graziella Berti, di cui quest’anno ricorre il decennale dalla scomparsa, è stata una figura centrale dell’archeologia medievale italiana e internazionale, legando le sue ricerche alla città di Pisa e contribuendo in particolare all'avvio degli studi sulle produzioni ceramiche medievali. Significativi rimangono i suoi studi sui Bacini ceramici delle chiese pisane. La giornata di studi, organizzata e coordinata dalle archeologhe Marcella Giorgio (funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno) e Monica Baldassarri (direttrice del Museo Civico di Montopoli in Valdarno) in collaborazione con la Società Storica Pisana, quest’anno si concentrerà sui metodi e sui risultati della classificazione della ceramica, tema cardine negli studi di Graziella Berti. Si pone così l’attenzione sulle informazioni che i contesti ceramici possono fornire per ricostruire la circolazione e i consumi delle stoviglie in ceramica. La classificazione è alla base degli studi sui reperti archeologici e, per ciò che attiene la ceramica, presenta una lunga tradizione di analisi legate alla necessità non solo di catalogare gli oggetti rinvenuti negli scavi, ma anche di rispondere a numerosi interrogativi di tipo cronologico, produttivo, commerciale, sociale. Sebbene le basi dei metodi di classificazione siano sempre le stesse, le tecniche si sono nel tempo evolute per poter affinare le indagini, velocizzare il lavoro degli archeologi e poter confrontare e gestire un numero sempre maggiore di dati. L’edizione di quest’anno, quindi, si concentra sulla classificazione della ceramica medievale e moderna, sull’applicazione dei metodi statistici in questo settore, sugli avanzamenti legati all’utilizzo di strumenti informatici, sui risultati al fine di ricavare dati utili a definire al meglio la datazione, le tecniche di produzione, le trasmissioni tecnologiche, la circolazione, l’impatto sociale ed economico, gli usi e i costumi. La presenza di relatori italiani ed esteri dall’alto valore scientifico fornisce un quadro di discussione e confronto veramente ampio che spazierà dall’ambito mediterraneo (Spagna, Italia, Albania) sino all’Europa nord-orientale (Lituania). I contributi sono organizzati in due sessioni, una mattutina che raggruppa gli interventi dal taglio maggiormente metodologico, e una pomeridiana che offre spazio a singoli casi di studio. Ulteriori contributi sono, infine, ospitati come poster, consultabili online sulla piattaforma ISSUU (https://issuu.com/storiediceramiche). Le sessioni saranno accompagnate, come sempre, da un ampio spazio dedicato al dibattito. Nel pomeriggio è prevista anche la presentazione degli Atti della scorsa edizione. La giornata, trasmessa in streaming sui profili Facebook e Youtube di Storie (di) Ceramiche, vede il patrocinio gratuito del Comune di Pisa e di importanti associazioni italiane e internazionali (AIECM3-Association Internationale pour l'Etude des Céramiques Médiévales et Modernes en Méditerranée; ANA-Associazione Nazionale Archeologi; Archeoclub sede di Pisa; Centro Ligure per la Storia della Ceramica; SAMI-Società degli Archeologi Medievisti Italiani; Società Storica Pisana). Per informazioni: storiediceramiche@gmail.com Su Facebook: storiediceramiche Su ISSUU: programma online Su YOUTUBE: storie-di-ceramiche