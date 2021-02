Palazzo comunale: 50mila euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Il progetto, che prenderà il via nelle prossime settimane, è stato presentato dall'assessore Latrofa in Commissione Politiche sociali

Lo scorso 8 febbraio, durante una apposita riunione della Commissione Politiche sociali, è stato presentato dall'assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Latrofa, un progetto per eliminare le barriere architettoniche dal Palazzo comunale. “Questo progetto - ha detto l’assessore Latrofa - si propone l’obiettivo di rendere accessibile il Palazzo comunale a tutti i cittadini con particolare attenzione soprattutto per quegli spazi adibiti alle riunioni aperte alla cittadinanza. Il Palazzo comunale, che è composto da tre palazzi uno limitrofo all'altro (Palazzo Gambacorti, Palazzo della Dogana e Palazzo Mosca), vede alcuni piani già accessibili mentre altri lo sono solo parzialmente o non lo sono per niente. Questo lavoro ha dunque una doppia valenza. Una simbolica, che è quella legata all'apertura a tutti della casa di tutti, l'altra è quella dell'abbattimento delle barriere architettoniche”.

Con questo progetto s’interviene in particolare per rendere accessibile la Sala 'Biasci', cioè la sala adibita alle riunioni delle Commissioni del Consiglio comunale e dei gruppi consiliari (verranno tolti tutti gli scalini), l’accesso alla Sala Stampa e, infine, il piano ammezzato dove si trovano l’ufficio gare e l’ufficio personale. Per questi ultimi due interventi sono previsti due montascale. Nelle prossime settimane s'inizierà con i lavori presso la Sala 'Biasci'. Alcune rampe, come quella di accesso dalla portineria, sono già state realizzate. Il costo ammonta ad oltre 50mila euro.

Presenti, tra gli altri alla riunione della Commissione, anche l’assessora alla Disabilità, Sandra Munno, la Garante delle persone disabili, Lia Sacchini, e i dipendenti comunali, Simona Garzella e Marcello Lazzerini. Il presidente di questa Commissione Consiliare è il consigliere Marcello Lazzeri (Lega).