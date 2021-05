Covid, la decisione: slitta il coprifuoco

Gli esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive riapriranno dal 22 maggio; terme e piscine al chiuso attive dal 1 luglio; l'anticipazione al 24 maggio della riapertura delle palestre; matrimoni e feste tornano dal 15 maggio, anche al chiuso, ma solo con Greenpass; ripartirranno anche i parchi a tema del 15 giugno. Ma soprattutto il coprifuoco, che slitta alle 23, come del resto voleva fare il premier Mario Draghi dalla prossima settimana, non appena varato il prossimo Decreto legge, atteso per lunedì, poi slitterà nuovamente a mezzanotte dal 7 giugno e sarà abolito dal 26 giugno.

E’ quanto deciso, come riporta Today.it, al termine della cabina di regia sulle riaperture tenutasi oggi alle 16 a Palazzo Chigi e presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, con la presenza dei ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti. Insieme al sottosegretario Roberto Garofoli e al coordinatore e al portavoce del Comitato tecnico-scientifico, rispettivamente Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.

Coprifuoco alle 23, poi a mezzanotte fino al 21 giugno

Ecco che cosa cambia nel dettaglio con il nuovo Decreto Covid: