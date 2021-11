Calci si veste a festa: un Babbo Natale gigante fa impazzire i bambini

Risplendono e illumineranno Calci per tutte le festività. Si sono accese ieri sera in Valgraziosa - e la coloreranno già da questo weekend ricco di eventi, tavole rotonde e mercatini di Natale - le luminarie natalizie volute e realizzate dall’amministrazione comunale.

Una forte volontà della Giunta guidata dal sindaco Massimiliano Ghimenti che, visti i faticosi e difficili due anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria, ha deciso di anticipare l’accensione rispetto al passato e soprattutto di potenziare l’illuminazione sia in quantità che nella tipologia e quindi nella qualità degli addobbi ed arredi.

Un investimento di circa 13mila euro, superiore rispetto agli anni passati, è stato infatti destinato dall’ente di Piazza Garibaldi alle luminarie natalizie “perché, dopo mesi così faticosi connotati anche da pesanti ripercussioni economiche - fa sapere il Comune di Calci con una nota - era giusto fare uno sforzo in più per addobbare a festa il territorio senza chiedere un sacrificio superiore alle attività economiche”.

Ed ecco che un gigante Babbo Natale dà il benvenuto alla centralissima Piazza del Municipio (Piazza Garibaldi). Un'attrazione già molto apprezzata dai bambini che, sicuramente, richiamerà tanti cittadini e visitatori, di tutte le età, a scattare foto e simpatici selfie.



Di pari passo un grande pacco regalo dà il benvenuto alla nuova rotatoria Montessori e, idealmente, da l'accesso al centro - anche in senso commerciale - del paese. Non mancano i canonici festoni che, per quest’anno, sono stati rinnovati e quantitativamente potenziati andando ad includere oltre alla Via Roma anche altre aree commerciali del centro. Allo stesso modo un festone con la scritta 'auguri' dà il benvenuto all’ingresso degli abitati principali di Calci da valle alle frazioni alte, con una particolare attenzione alla collocazione del festone augurale stesso in punti di transito della cittadinanza ed a ridosso degli asset commerciali principali. Come da tradizione, inoltre, la rotonda de La Gabella scintilla di migliaia di lucine bianche, anche in questo caso dando un benvenuto augurale a partire da quella che è - di fatto - una bellissima porta di accesso al paese.



Ma non è finita qui. Anche quest’anno, dopo il successo della prima edizione targata #XmasACalci, l’amministrazione comunale invita i cittadini, le associazioni e tutti coloro che hanno la sede sul territorio della Valgraziosa e ne hanno la possibilità, a partecipare al contest che nasce con l’obiettivo di contribuire, dopo il sostanzioso impegno del Comune, tutti insieme alla realizzazione di un paese ancora più illuminato e addobbato a festa.

Partecipare è semplice. Basterà inviare entro il 21 dicembre alle ore 18 alla mail nataleacalci2021@comune.calci. pi.it le foto degli addobbi natalizi esterni realizzati presso le proprie abitazioni/sedi/spazi.

Tutte le foto ricevute saranno pubblicate il giorno 22 dicembre 2021 nell’apposito album dedicato sulla pagina Facebook del Comune di Calci. Le 3 foto che riceveranno il maggior numero di like dal 22 dicembre alle ore 18 del 7 gennaio compreso saranno le vincitrici e gli autori degli scatti riceveranno durante il mese di gennaio un piccolo riconoscimento in sala consiliare.



A concludere è il sindaco Massimiliano Ghimenti a nome della Giunta: "Anche questo è un concreto aiuto per cercare di ripartire dopo le difficoltà. La nostra Giunta ha fortemente voluto questo maggior investimento proprio per lanciare un messaggio augurale di speranza a tutta la popolazione e, al tempo stesso, per abbellire il paese e invitare tutti a sostenere l'economia locale. Vogliamo ringraziare l'ufficio lavori pubblici che ha fatto davvero un bel lavoro di miglioramento delle installazioni natalizie e, per la gentile collaborazione, la bottega dei sapori, Fer-Casa e il negozio Ferri Alessandro. Auspichiamo una bella partecipazione al contest natalizio da parte di tutti coloro che ne hanno la possibilità: abbellire e addobbare a festa Calci è e sarà più facile se lo facciamo tutti insieme".