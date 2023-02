Calci: siglato l'accordo di collaborazione tra Museo di storia naturale, Comune e Centro commerciale naturale

Si rinnova e si rafforza l’accordo fra Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, Comune di Calci e 'nuovo Centro Commerciale Naturale di Calci', che prevede collaborazioni per la realizzazione di eventi e per la promozione reciproca e dei prodotti del territorio, con sconti e agevolazioni a favore di residenti e turisti. Il nuovo accordo di collaborazione, che implementa i precedenti, è stato firmato venerdì 3 febbraio alla Certosa di Calci, sede del Museo di Storia Naturale, dalla direttrice del Museo Elena Bonaccorsi, dal sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e dal neo presidente del nCCN Mirko Battaglini.



Alla base dell’accordo c’è la volontà, pienamente condivisa da tutti e tre i soggetti firmatari, di "favorire un'integrazione ed una valorizzazione reciproca del Museo, delle strutture turistico-ricettive locali e dell'economia locale in generale". Partiamo da un dato. Gli anni terribili del Covid sembrano alle spalle, infatti nel 2022 i visitatori del museo universitario sono tornati a superare quota 65.000 in 12 mesi. Calcolando che nella primavera 2022 vi erano ancora restrizioni per le uscite didattiche per le scuole, la previsione per il 2023 torna ad essere in linea con il pre-Covid, 67/70.000 visitatori annui. Flussi importantissimi per un territorio come quello della Valgraziosa.



Oltre al proseguire la reciproca promozione di eventi, la Certosa ospiterà materiale turistico, sia cartaceo sia in video (proiettati sugli schemi in biglietteria), relativo al territorio di Calci. E una novità importante è che il Museo custodirà il 'timbro del pellegrino' del Cammino di Santa Giulia, in questo modo tutti i camminatori che percorreranno lo storico tracciato avranno la possibilità di scoprire la straordinaria realtà della Certosa e del Museo di Storia Naturale, nonché tutte le potenzialità del territorio sotto il profilo culturale, enogastronomico e ricettivo.



In particolare, il Museo si impegna a garantire l’nel Comune alle esposizioni permanenti (esclusi gli acquari) e a effettuare uno sconto, che viene definito di anno in anno, ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive convenzionate e situate a Calci che si presentano con i relativi voucher. Da parte sua il nCCN, di concerto col Comune, si impegna a chiedere alle strutture della ristorazione locali di rinnovare lo sconto sui prezzi 'alla carta' per chi si presenta con il biglietto del Museo, stessa cosa varrà per gli altri esercizi commerciali aderenti al nCCN. Per la promozione dei prodotti del territorio al Museo è già presente una vetrina dedicata, confermata dal nuovo accordo di collaborazione, e il Comune si impegna a promuovere direttamente o agevolare la realizzazione di eventi culturali, mostre e anche mercatini, nei pressi del complesso monumentale. Con l’opportunità unica di celebrare anche matrimoni di fronte alla Certosa.