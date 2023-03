Promuovere le eccellenze: via alla collaborazione tra Confcommercio e Associazione cuochi pisani

Una collaborazione per sostenere la promozione e la valorizzazione delle reciproche iniziative e delle attività dedicate a chef e cuochi di Pisa e provincia. Con queste premesse nasce il nuovo accordo di collaborazione siglato tra Confcommercio Provincia di Pisa e Associazione Cuochi Pisani firmato dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, e dal presidente dell'Associazione Cuochi Pisani, Stefano Fantozzi.

Esprime grande soddisfazione il direttore Federico Pieragnoli: "All'interno di Confcommercio entrano dei veri professionisti, e quando parliamo di professionalità legate a un mondo come quello della ristorazione dobbiamo essere orgogliosi di poter annoverare nel nostro panel anche un'associazione che rappresenta un fiore all'occhiello. Ci metteremo subito in moto per collaborare attivamente e cogliere nuove opportunità. In un contesto condizionato dalla persistente difficoltà di reperimento di personale qualificato nei pubblici esercizi e in particolare nelle attività di ristorazione, dove il 43% delle attività sta faticando a trovare i profili desiderati, garantiamo il nostro supporto e la massima disponibilità, oltre alla collaborazione per la realizzazione di nuove iniziative".

"Sono molto felice di aver concluso questo accordo, nato grazie all'amicizia con Stefano Fantozzi e dalla volontà di avvicinare le reciproche esigenze" afferma la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia. "Riusciremo finalmente a dare luogo ad eventi importanti per mettere in primo piano cuochi e ristoratori di Pisa e provincia, che coinvolgeremo nelle iniziative che andremo ad organizzare". "Siamo orgogliosi di lavorare insieme a Confcommercio in un'ottica di coinvolgimento e collaborazione sull'intero territorio" dichiara il presidente dell'Associazione Cuochi Pisani, Stefano Fantozzi. "Abbiamo molti progetti su tutto il territorio, da Pisa a Volterra, molti dei quali in collaborazione con gli istituti scolastici, che riguardano i piatti tipici della nostra tradizione e mirati all'inserimento professionale di giovani e ragazzi nelle attività di ristorazione".

Tra gli impegni dell'associazione di categoria leader sul territorio e l'associazione territoriale appartenente alla Federazione Italiana Cuochi più rappresentativa a livello regionale, la valorizzare delle attività formative dedicate ai professionisti della ristorazione, e in particolare a coloro che si avvicinano a questo mestiere. La stretta sinergia con la nuova Agenzia per il lavoro di Confcommercio Pisa e Livorno e la promozione dell'attività dell'Associazione Cuochi Pisani avranno l'obiettivo di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei profili professionali più richiesti dagli imprenditori della ristorazione, per rispondere all'esigenza di avere personale formato e pronto all'impiego.

L'Associazione Cuochi Pisani, appartenente alla Federazione Italiana Cuochi e all'Unione Regionale Cuochi Toscani e vanta il recente successo agli ultimi Campionati Italiani di Cucina tenutisi a febbraio a Rimini, dove i suoi rappresentanti del Team Toscana si sono aggiudicati il titolo di campioni d'Italia. Presenti alla presentazione per l'Associazione Cuochi Pisani Veronica Vanni (vicepresidente), Francesco Caporrino (tesoriere), Rocco Fusaro (segretario), Daniele Astarella (responsabile compartimento giovani), Giovanni Costanzino (responsabile Istituto Alberghiero Matteotti di Pisa), Antonio Geri (aiuto compartimento giovani Istituto Alberghiero Niccolini di Volterra), lo chef Francesco Panullo.