Atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Pisa: voli bloccati per ore

Giornata difficile quella di martedì 29 giugno per l'aeroporto di Pisa e soprattutto per i passeggeri in partenza o in arrivo. "A causa della richiesta di atterraggio in emergenza per inconveniente tecnico di un volo Monaco-Olbia, la pista dell’aeroporto di Pisa è rimasta chiusa per alcune ore" ha avvisato via Facebook nella tarda serata Toscana Aeroporti, sollevando qualche polemica per la mancanza di tempestività nella comunicazione. "I voli programmati in arrivo e partenza subiranno variazioni operative conseguenti. Si suggerisce di prendere contatto con le proprie compagnie aeree" ha proseguito la società di gestione dello scalo.

L'aereo diretto a Olbia è stato poi rimosso dalla pista e la situazione al 'Galilei' è tornata alla normalità: questa mattina le partenze e gli arrivi risultano regolari.