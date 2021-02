Aeroporto di Pisa: torna il collegamento settimanale con Mosca

Un segnale di ripartenza per lo scalo Galilei: a partire dal 7 marzo 2021 S7 Airlines tornerà ad operare il collegamento settimanale dall'aeroporto di Pisa a Mosca Domodedovo. Andata e ritorno sono la domenica: dall'Italia alla Russia si parte alle 11.45 con arrivo alle 17.35, il ritorno è alle 9.05, orario di rientro locale le 10.50. Sul volo saranno ammesse solo le categorie di passeggeri autorizzate a viaggiare, secondo le vigenti limitazioni dovute alla pandemia.

Tali voli speciali da Mosca verso l'Italia sono autorizzati per tutti i cittadini italiani, i cittadini appartenenti a paesi della Comunità Europea, e i cittadini di paesi Schengen o con permessi di soggiorno. Sono autorizzati all'ingresso in Italia anche i dipendenti dei consolati o delle Ambasciate e tutto il personale diplomatico.

I cittadini Italiani che vorranno recarsi nella Federazione Russa dovranno avere un permesso di soggiorno in Russia o presentare documentazione relativa a viaggio per motivi di lavoro, salute o familiari. Per tali motivi dovrà essere rilasciato un appropriato visto di ingresso. Non saranno considerati validi i visti turistici. I cittadini italiani dovranno avere un certificato di negatività al Covid (tampone negativo) rilasciato non oltre 72 ore prima del viaggio. Il certificato dovrà essere in inglese o in russo. Non è prevista alcuna quarantena in Russia. S7 Airlines si riserva comunque il diritto di impedire l’imbarco ai passeggeri non in possesso dei requisiti di legge. Potete trovare ulteriori informazioni attraverso il sito del vettore nella sezione 'Voli Internazionali'.



Per Toscana Aeroporti "l’apertura delle vendite per il collegamento Pisa-Mosca rappresenta una ventata di ottimismo in un momento molto difficile per tutto il settore aeroportuale. Ringraziamo S7 per la fiducia accordata e ci auguriamo che questa iniziativa sia la prima di una serie di riaperture che segnalerebbero la ripresa progressiva del traffico aereo".