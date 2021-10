Aggressione con pestaggio ad Arena Metato: indagini in corso

Serata movimentata quella di ieri, 9 ottobre, ad Arena Metato, San Giuliano Terme. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire a seguito di segnalazioni di aggressioni, sia alle ore 22 che alle ore 23.40 circa. L'episodio poi originario e singolo è quello che si è consumato all'esterno di un circolo, dove, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ad avere la peggio è stato un cittadino albanese di 43 anni. Questi sarebbe stato colpito più volte a bastonate da due connazionali.

La vittima, a cui era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno dal Questore di Pisa a settembre, inizialmente non ha fornito spiegazioni agli agenti sulla propria identità ed i motivi che potevano essere alla base dell'aggressione. L'uomo è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza ed è attualmente ricoverato con prognosi di 25 giorni.

Da successivi accertamenti è emerso che il 43enne non era solo davanti il circolo: in auto con lui c'era anche un 27enne di origini macedoni, con qualche denuncia alle spalle. Ciò è emerso perché intorno alle 23.45 è stato chiesto di nuovo aiuto al numero di emergenza 118, sempre ad Arena Metato, per un ragazzo che aveva riportato una ferita da arma bianca. Sul posto è intervenuta, allertata come da protocollo, anche una pattuglia dei Carabinieri. Si è così scoperto il collegamento fra i due, con il giovane che allo scattare dell'aggresione era riuscito a scappare quasi subito, non prima però di venire raggiunto di striscio da un coltellino svizzero brandito da uno degli assalitori. Il 27enne si era quindi rifiguato da un amico, chiamando poche ore dopo l'ambulanza. La sua ferita è stata medicata sul posto, essendo non grave.

E' quindi inziata l'indagine della Squadra Mobile della Questura per capire il contesto dell'accaduto e trovare gli aggressori.