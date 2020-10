Aggredite in piazza dei Cavalieri per aver rifiutato una bevuta

Un episodio che sarebbe avvenuto l'altra sera in piazza dei Cavalieri e rilanciato dal Partito Democratico di Pisa. Due ragazze aggredite da un gruppo di giovani solo per aver rifiutato una bevuta. "E' inconcepibile che io non possa fare un giro in citt à all'ora che mi pare senza avere ansie e paranoie" scrive sui social una delle due ragazze in cerca di testimoni che abbiano assistito alla scena.

Sull'episodio e sul tema sicurezza in città interviene il Partito Democratico di Pisa: "Ci auguriamo che la bestia che ha commesso tale gesto venga individuata, denunciata e paghi per quello che ha fatto. Inqualificabile. Ma che passeggiare in città la sera sia diventato impossibile lo vogliamo dire? Che chi ha vinto le elezioni 2 anni fa facendo leva proprio sul tema sicurezza oggi si ritrovi ad amministrare una città del fuori controllo possiamo raccontarlo? Che con gli slogan, le fake news, i salotti televisivi non si risolvono i problemi vogliamo prenderne atto? Pisa insicura è un problema che va affrontato immediatamente. Ma non con le idropulitrici o saldando i tombini o facendo sfilare i vigili con il quad per le piazze di giorno. Ci vogliono opere di riqualificazione urbana, di integrazione sociale, di sensibilizzazione al problema, di educazione civica nelle scuole. Vogliamo garantire a tutte le ragazze ed i ragazzi la possibilità di passeggiare e divertirsi in sicurezza nella nostra bellissima città? Questa amministrazione non può farlo, semplicemente perché non sa come farlo".

