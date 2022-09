Calci, fori di trapano e veleno per far morire un albero: "Chi sa parli, il colpevole deve pagare"

"Un fatto gravissimo, intollerabile, crudele ed insensato. Qualcuno ha deliberatamente deciso di ammazzare un enorme pino che si trova direttamente affacciato sul 'parcheggio di Via Cava'". E' quanto denuncia via social, con profonda amarezza, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti.

"Una pianta maestosa che aveva cominciato a mostrare segni di uno strano essiccamento laterale e aveva conseguentemente e pericolosamente cominciato a perdere rami. Dalle verificate fatte è emersa una verità assurda: sono stati individuati fori di trapano nel fusto, e segni di un probabile avvelenamento - scrive il primo cittadino - l'ufficio comunale ha quindi attivato tutte le procedure previste in questi casi, sia per poter individuare eventuali responsabili, sia per eliminare il pericolo (l'abbattimento è in corso in queste ore), sia per sostituire la pianta con una di specie autoctona che verrà messa a dimora in uno spazio idoneo del medesimo parcheggio".



"A questo punto è anche doveroso lanciare un appello: chiediamo a chiunque abbia visto o sappia qualcosa di allertare i Carabinieri forestali o le forze dell'ordine del territorio. Chi ha compiuto un gesto del genere, per quanto ci riguarda, ha compiuto un crimine e deve pagare" conclude duro Ghimenti.